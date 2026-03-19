Update Mudik Lebaran: Lalu Lintas Tol Cipularang dan Padaleunyi Mulai Padat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Volume lalu lintas di sejumlah ruas tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat mengalami peningkatan pada H-3 libur Idulfitri 1447 Hijriah atau Rabu, 18 Maret 2026. Data tersebut disampaikan oleh Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, menyampaikan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada arus kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju arah Merak dan Puncak, Bogor.

Lalu Lintas Jabodetabek

Total volume kendaraan yang melintas melalui Gerbang Tol (GT) Cikupa dan GT Ciawi 1 tercatat sebanyak 94.561 kendaraan.

Angka tersebut meningkat 16,54 persen dibandingkan volume lalu lintas normal sebanyak 81.140 kendaraan.

Di GT Cikupa yang mengarah ke Merak, tercatat sebanyak 49.913 kendaraan melintas, atau meningkat 4,32 persen dibandingkan kondisi normal sebesar 47.847 kendaraan.

Sementara itu, lonjakan signifikan terjadi di GT Ciawi 1 arah Puncak, Bogor, dengan total 44.648 kendaraan.

Jumlah tersebut meningkat 34,11 persen dibandingkan volume normal sebanyak 33.293 kendaraan.