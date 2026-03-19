Waspada Penularan Campak Saat Lebaran, Dinkes Depok Imbau Hindari Mencium Bayi Sembarangan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perayaan Hari Raya Idulfitri yang identik dengan tradisi silaturahmi keluarga diimbau tetap dilakukan dengan kewaspadaan terhadap potensi penularan penyakit.

Salah satunya adalah penyakit campak yang dilaporkan tengah mengalami peningkatan kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Maryori, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat berinteraksi, khususnya dengan bayi dan balita.

“Masyarakat diingatkan untuk melakukan sejumlah pencegahan, salah satunya dengan tidak memegang atau mencium bayi untuk menghindari penularan campak,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa momen Lebaran yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan antar keluarga berpotensi memperbesar risiko penyebaran penyakit menular.

Kondisi tersebut dinilai berisiko terutama bagi kelompok rentan, seperti bayi dan anak-anak.

Menurutnya, tingginya mobilitas dan interaksi sosial selama Idulfitri menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh masyarakat agar tidak memicu lonjakan kasus penyakit.

Selain membatasi kontak langsung dengan bayi, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).