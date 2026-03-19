Selama 8 Jam 41 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cipali pada H-2 Lebaran

jabar.jpnn.com, SUBANG - Pengelola Jalan Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) mencatat sekitar 41 ribu kendaraan melintasi ruas tol tersebut selama delapan jam pada H-2 Lebaran, Kamis (19/3) pagi.

Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, dalam keterangannya di Subang, Jawa Barat, menyampaikan bahwa arus lalu lintas pada periode tersebut terpantau ramai lancar meskipun terjadi perlambatan di sejumlah titik.

Berdasarkan data periode pukul 00.00 WIB hingga 08.00 WIB, sebanyak sekitar 41 ribu kendaraan tercatat melintas melalui eks Gerbang Tol Cikopo menuju arah Cirebon.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 1 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya, dengan rata-rata volume kendaraan mencapai 5.200 unit per jam.

Ardam menjelaskan, perlambatan yang terjadi di beberapa titik ruas Tol Cipali disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang berhenti di bahu jalan.

“Setelah diidentifikasi, perlambatan dipicu oleh banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan,” ujarnya.

Menanggapi kondisi tersebut, petugas Astra Tol Cipali bersama kepolisian terus melakukan penanganan di lapangan, terutama terhadap kendaraan yang mengalami kendala selama perjalanan.

Pihak pengelola juga mengimbau pengguna jalan untuk tidak memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat beristirahat karena berisiko tinggi terhadap keselamatan.