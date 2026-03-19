Pemotor Mulai Padati Jalur Mudik Arteri Hingga Pantura Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Arus mudik Lebaran di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mulai menunjukkan peningkatan signifikan pada H-3 Lebaran, Rabu (malam).

Ribuan pemudik yang didominasi pengguna sepeda motor memadati jalur arteri hingga jalur Pantai Utara (Pantura) sejak sore hingga tengah malam.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan arus lalu lintas mulai terlihat sejak memasuki wilayah Tanjungpura, yang merupakan titik perbatasan antara Bekasi dan Karawang.

Iring-iringan kendaraan roda dua tampak mengular tanpa putus, menyerupai barisan semut yang memenuhi ruas jalan utama menuju Pantura.

Sejumlah pemudik mengaku memilih berangkat pada malam hari guna menghindari terik matahari serta potensi kemacetan yang lebih parah pada siang hari.

“Kalau malam, meskipun macet tidak terlalu panas,” ujar Ayub, pemudik asal Bekasi yang hendak menuju Indramayu.

Ayub mengatakan dirinya berangkat sejak sore bersama lima rekannya yang juga menggunakan sepeda motor. Ia menilai mudik dengan kendaraan roda dua lebih ekonomis dan fleksibel.

“Alhamdulillah, setiap tahun mudik pakai motor. Lebih hemat dan santai,” katanya.