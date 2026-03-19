Muhammadiyah Depok Gelar Salat Id di 31 Titik, Berikut Daftar Lokasinya Lengkap!

Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025.

Seiring dengan itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok memastikan akan melaksanakan Salat Idulfitri pada Jumat pagi di berbagai titik yang telah disiapkan.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Depok, Ali Wartadinata, membenarkan informasi soal pelaksanaan salat Id tersebut.

“Iya, besok 1 Syawal,” ujar Ali saat dikonfirmasi, Kamis (19/3).

Ia menyampaikan, terdapat sedikitnya 31 lokasi pelaksanaan Salat Idulfitri yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Depok.

“Data terbaru insyaallah ada 31 lokasi,” katanya.

Lokasi pelaksanaan salat Id tersebut terbuka bagi masyarakat umum. Berikut daftar lokasi Shalat Idul Fitri Muhammadiyah di Kota Depok: