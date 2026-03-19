PW Muhammadiyah Jabar Siap Menggelar Salat Id di Lapangan Lodaya Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jemaah Muhammadiyah Jawa Barat dipastikan akan melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah pada Jumat (20/3/2026).

Keputusan ini mengacu berdasarkan kalender global Islam atau Hijriah yang diterapkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jabar, Iu Rusliana mengatakan, berdasarkan maklumat pimpinan pusat nomor 1/MLM/I.0/E/2025 untuk Idulfitri 2026 ditetapkan pekan ini.

"Insyaallah Jumat ini, berarti tanggal 20, Ini sesuai edaran dari pimpinan pusat. Kami sudah bersiap, informasi juga sudah di sebar luaskan untuk pelaksanaannya di semua daerah," kata Iu saat dikonfirmasi, Kamis (19/3).

Seluruh masjid Muhammadiyah di Jabar dipastikan sudah bersiap untuk menggelar salat Id, dan beberapa diantaranya dipersiapkan untuk digelar di lapangan terbuka. Iu memastikan, waktu salat digelar pukul 06.00 WIB.

"Ada ratusan titik pelaksanaan ibadah salat Id yang dilaksanakan pada hari Jumat 20 Maret pagi, jam 06.00 WIB biasanya dimulai berkumpulnya pelaksanaannya di jam 06.45 WIB," jelasnya.

Adapun untuk PW Muhammadiyah Jabar, nantinya akan menggelar salat Id di lapangan depan Masjid Raya Mujahidin Bandung dimana sudah dipersiapkan untuk perizinan dan juga lainnya.

"Lapangan Lodaya, tapi kami juga memanfaatkan tempat-tempat umum. Misalkan Insyaallah di banyak daerah sih menggunakan lapangan-lapangan ya pemerintah entah biasanya atau punyanya TNI Polri tapi tentu proses perizinan terlebih dahulu dilakukan," ujarnya.