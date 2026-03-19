Berikut Ini 12 Lokasi Salat Id Muhammadiyah Kabupaten Bekasi, Lengkap!

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan sedikitnya 12 titik pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Pelaksanaan salat Id dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 20 Maret 2026.

Sekretaris PDM Kabupaten Bekasi, Ferryal Abadi, mengatakan sejumlah lokasi utama yang telah dipersiapkan antara lain Kantor PDM di kawasan Metland Tambun, area perempatan Go Wet Waterpark Grand Wisata, serta lapangan fasilitas sosial di wilayah Cikarang Baru.

Selain itu, beberapa fasilitas pendidikan juga akan difungsikan sebagai lokasi pelaksanaan Shalat Idul Fitri, di antaranya SD Muhammadiyah 01 Setu dan SD Muhammadiyah 02 Tambun Utara.

“Lokasi yang disiapkan tidak hanya di ruang terbuka, tetapi juga di fasilitas sosial seperti sekolah yang siap digunakan untuk pelaksanaan salat Id,” ujar Ferryal di Cikarang, Rabu.

Ia menegaskan seluruh lokasi yang telah disiapkan terbuka untuk masyarakat umum, tidak terbatas bagi warga Muhammadiyah saja.

“Dalam rangka Idul Fitri 1447 Hijriah, Muhammadiyah Kabupaten Bekasi menyiapkan minimal 12 lokasi. Seluruhnya terbuka bagi masyarakat umum,” katanya.

Ferryal menjelaskan penetapan Hari Raya Idul Fitri pada 20 Maret 2026 oleh Muhammadiyah didasarkan pada metode hisab dengan menggunakan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).