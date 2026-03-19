Transjabodetabek D41 Sesuaikan Jam Operasional saat Lebaran, Cek Info Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Layanan Transjabodetabek rute D41 Sawangan–Lebak Bulus dipastikan tetap beroperasi saat libur Lebaran 2026 dengan penyesuaian jam operasional.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Aan Syuhrahman mengatakan, jam layanan Transjabodetabek D41 saat libur Lebaran, yakni mulai pukul 09.00 hingga 22.00 WIB.

“Terkait kemungkinan kebijakan tarif gratis pada layanan transportasi tertentu selama masa Lebaran, Dishub Depok menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara," ucapnya.

"Pemerintah Kota Depok saat ini masih menunggu keputusan resmi dari pihak DKI Jakarta terkait hal tersebut,” sambungnya.

Layanan Transjabodetabek rute D41 menghubungkan Terminal Sawangan, Kota Depok, dengan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, melalui jalur Tol Depok–Antasari (Desari).

Rute ini menjadi salah satu koridor strategis, yang melayani mobilitas warga Depok menuju kawasan selatan Jakarta.

Dengan adanya informasi ini, Dishub Depok mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan transportasi umum yang tersedia serta menyesuaikan waktu perjalanan selama masa libur Lebaran.

“Tentu ini agar mobilitas tetap lancar dan tertib,” tandasnya. (mcr19/jpnn)