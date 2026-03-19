Menjelang Lebaran Harga Emas Hampir Rp3 Juta Per Gram, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis (19/3/2026) tercatat berada pada level tinggi.

Untuk ukuran 1 gram, harga emas mencapai Rp2.943.000 dengan harga jual setelah pajak PPh 0,25 persen sebesar Rp2.950.358.

Kenaikan harga ini mencerminkan tren positif komoditas logam mulia yang masih menjadi pilihan investasi masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Selain emas batangan reguler, berbagai varian produk seperti gift series, edisi Idul Fitri, Imlek, hingga batik juga turut mengalami penyesuaian harga.

Berikut perrincian harga emas batangan per 19 Maret 2026, seperti dilansir laman logammulia.com

Emas Batangan:

0,5 gram: Rp1.521.500 (Rp1.525.304 setelah pajak)

1 gram: Rp2.943.000 (Rp2.950.358 setelah pajak)

2 gram: Rp5.826.000 (Rp5.840.565 setelah pajak)

3 gram: Rp8.714.000 (Rp8.735.785 setelah pajak)

5 gram: Rp14.490.000 (Rp14.526.225 setelah pajak)

10 gram: Rp28.925.000 (Rp28.997.313 setelah pajak)

25 gram: Rp72.187.000 (Rp72.367.468 setelah pajak)

50 gram: Rp144.295.000 (Rp144.655.738 setelah pajak)

100 gram: Rp288.512.000 (Rp289.233.280 setelah pajak)

250 gram: Rp721.015.000 (Rp722.817.538 setelah pajak)

500 gram: Rp1.441.820.000 (Rp1.445.424.550 setelah pajak)

1.000 gram: Rp2.883.600.000 (Rp2.890.809.000 setelah pajak)

Emas Batangan Gift Series: