JPNN.com

Menjelang Lebaran Harga Emas Hampir Rp3 Juta Per Gram, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Kamis, 19 Maret 2026 – 10:00 WIB
Seorang karyawan menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam), Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis (19/3/2026) tercatat berada pada level tinggi.

Untuk ukuran 1 gram, harga emas mencapai Rp2.943.000 dengan harga jual setelah pajak PPh 0,25 persen sebesar Rp2.950.358.

Kenaikan harga ini mencerminkan tren positif komoditas logam mulia yang masih menjadi pilihan investasi masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Selain emas batangan reguler, berbagai varian produk seperti gift series, edisi Idul Fitri, Imlek, hingga batik juga turut mengalami penyesuaian harga.

Berikut perrincian harga emas batangan per 19 Maret 2026, seperti dilansir laman logammulia.com

Emas Batangan:

0,5 gram: Rp1.521.500 (Rp1.525.304 setelah pajak)
1 gram: Rp2.943.000 (Rp2.950.358 setelah pajak)
2 gram: Rp5.826.000 (Rp5.840.565 setelah pajak)
3 gram: Rp8.714.000 (Rp8.735.785 setelah pajak)
5 gram: Rp14.490.000 (Rp14.526.225 setelah pajak)
10 gram: Rp28.925.000 (Rp28.997.313 setelah pajak)
25 gram: Rp72.187.000 (Rp72.367.468 setelah pajak)
50 gram: Rp144.295.000 (Rp144.655.738 setelah pajak)
100 gram: Rp288.512.000 (Rp289.233.280 setelah pajak)
250 gram: Rp721.015.000 (Rp722.817.538 setelah pajak)
500 gram: Rp1.441.820.000 (Rp1.445.424.550 setelah pajak)
1.000 gram: Rp2.883.600.000 (Rp2.890.809.000 setelah pajak)

Emas Batangan Gift Series:

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU