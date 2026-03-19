Arus Mudik di Jalur Puncak Bogor Mulai Meningkat, Didominasi Kendaraan pada Sore hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Polres Bogor mencatat peningkatan pergerakan pemudik yang melintasi Jalur Wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Arus kendaraan mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir dan didominasi pada waktu sore hingga malam hari.

Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto, mengatakan kepadatan kendaraan mulai tampak terutama setelah waktu berbuka puasa.

“Untuk arus mudik di Jalur Puncak memang sudah mulai terlihat. Namun, pergerakan masyarakat pemudik umumnya terjadi pada sore hingga malam hari,” ujar Ardian.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan pada akhir pekan lalu, peningkatan volume kendaraan mulai signifikan setelah waktu Magrib. Kendaraan roda dua mendominasi arus lalu lintas menuju kawasan Puncak.

Secara visual, pemudik dapat dikenali dari barang bawaan tambahan yang dibawa selama perjalanan.

Pengendara sepeda motor umumnya membawa ransel di bagian depan, sedangkan kendaraan roda empat terlihat membawa barang seperti kardus di bagian atas kendaraan.

“Setelah Magrib, banyak kendaraan roda dua menuju arah Puncak. Terlihat juga penggunaan bagasi tambahan, baik pada sepeda motor maupun mobil,” kata Ardian.