JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 19 Maret 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang!

Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 19 Maret 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang!

Kamis, 19 Maret 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 19 Maret 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan disertai angin kencang.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Kamis (19/3/2026) menunjukkan kondisi yang didominasi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Namun, masyarakat di sejumlah daerah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di beberapa daerah, antara lain Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, serta wilayah Cirebon, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi turun di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Karawang, serta sebagian besar wilayah Jawa Barat lainnya.

Pada malam hari, cuaca umumnya masih berawan dengan peluang hujan ringan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bekasi, Bogor, Karawang, hingga wilayah Bandung dan sekitarnya.

Kondisi serupa diprakirakan berlanjut hingga dini hari dengan potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg prakiraan cuaca kota bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca ramalan cuaca bmkg

