Puncak Arus Mudik Lebaran, Lalu Lintas di Tol Cipali Menuju Cirebon Naik 97 Persen

jabar.jpnn.com, SUBANG - Arus kendaraan yang melintas di Jalan Tol Cikopo–Palimanan atau Tol Cipali menuju arah Cirebon dan sekitarnya mengalami peningkatan signifikan pada H-3 menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Pengelola tol, Astra Tol Cipali, mencatat lonjakan volume kendaraan yang cukup tinggi sejak Rabu (18/3/2026) dini hari.

Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, mengatakan berdasarkan data periode pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB, tercatat sekitar 47 ribu kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon melalui Tol Cipali.

“Volume lalu lintas tersebut meningkat sekitar 97 persen dibandingkan periode waktu yang sama pada hari sebelumnya,” kata Ardam dalam keterangan tertulis di Subang, Jawa Barat.

Ia menjelaskan rata-rata kendaraan yang melintas pada periode tersebut mencapai sekitar 5.300 kendaraan per jam, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran.

Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan, Astra Tol Cipali mengimbau pengendara agar tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat.

Pengguna jalan disarankan memanfaatkan rest area terdekat untuk beristirahat. Apabila kapasitas parkir di rest area penuh, pengendara juga dapat keluar dari gerbang tol terdekat untuk beristirahat di luar area jalan tol.

Ardam menambahkan bahwa dengan sistem transaksi tertutup yang berlaku di ruas tol tersebut, tarif tol tidak akan berubah meskipun pengguna jalan keluar dan masuk kembali untuk beristirahat.