Swiss-Belinn Bogor Ajak Anak Yatim Belanja Baju Lebaran dan Buka Puasa Bersama

Rabu, 18 Maret 2026 – 19:00 WIB
Hotel Swiss-Belinn Bogor menggelar kegiatan sosial bertajuk berbagi senyum bersama puluhan anak yatim piatu. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Hotel Swiss-Belinn Bogor menggelar kegiatan sosial bertajuk berbagi senyum bersama puluhan anak yatim piatu dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, Senin (16/3/2026).

Kegiatan tersebut diisi dengan mengajak anak-anak yatim piatu berbelanja kebutuhan baju Lebaran serta berbuka puasa bersama.

Program ini menjadi bagian dari kegiatan sosial yang rutin dilakukan pihak hotel setiap tahun.

Direktur Swiss-Belinn Bogor, Karina Soerbakti, mengatakan kegiatan berbagi ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim piatu selama bulan Ramadan.

Namun demikian, kegiatan mengajak anak-anak berbelanja baju Lebaran merupakan program baru yang pertama kali dilaksanakan tahun ini.

“Ini pertama. Tujuannya agar mereka punya baju lebaran. Dan bersyukurnya mereka sangat senang,” ujar Karina.

Sebelum kegiatan berbelanja, anak-anak terlebih dahulu diajak berkeliling Kota Bogor menggunakan Bus Uncal.

Setelah itu, mereka melanjutkan kegiatan dengan berbuka puasa bersama di Swiss-Belinn Bogor.

