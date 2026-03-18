Puncak Arus Mudik Diprediksi Malam Hari Ini, Jalur Selatan Nagreg Mulai Padat Pemudik

JPNN.com

Rabu, 18 Maret 2026 – 19:25 WIB
Kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Nagreg menjelang waktu berbuka puasa, Rabu (18/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung memprediksi malam hari ini lonjakan volume kendaraan pemudik di jalur selatan Nagreg, Kabupaten Bandung, akan terjadi.

Berdasarkan data Dinas Perhubunga, sampai dengan pukul 14.00 WIB, jumlah kendaraan yang melintas di jalur Nagreg sebanyak 71.804. 

Angka ini meningkat 6,02 persen di bandingkan pada H-3 tahun 2025.

Baca Juga:

Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dishub Kabupaten Bandung, Eric Alam Prabowo, pada momen mudik tahun ini terjadi dua kali puncak arus mudik.

"Sesuai dengan prediksi sebelumnya bahwa pada momen Lebaran terjadi dua kali puncak arus mudik. Pertama, terjadi pada tanggal 15 (Maret), kemudian yang kedua kemungkinan terjadi hari ini, di tanggal 18 atau H-3 Lebaran," kata Eric ditemui di Nagreg, Rabu (18/3/2026).

Eric menuturkan, kepadatan lalu lintas mulai terjadi di jalur Nagreg yang menuju arah Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut.

Baca Juga:

Padatnya kendaraan ini membuat pengendara tak bisa melajukan kendaraannya dengan cepat. 

Selain karena banyaknya tempat istirahat atau rest area, kemacetan juga disebabkan adanya antrean kendaraan keluar masuk di minimarket. 

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   jalur selatan puncak arus mudik arus mudik lebaran info mudik lebaran jalur nagreg dishub kabupaten bandung peningkatan volume kendaraan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU