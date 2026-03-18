Arus Mudik Lebaran 2026, Volume Kendaraan di Jalan Layang MBZ Meningkat hingga 101 Persen

jabar.jpnn.com, BEKASI - Volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) tercatat meningkat signifikan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Data dari PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) menunjukkan lonjakan volume kendaraan mencapai 101 persen pada H-5 Idulfitri, yang bertepatan dengan Senin, 16 Maret 2026.

General Manager Operasi dan Pemeliharaan PT JJC, Desti Anggraeni, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik.

“Lonjakan signifikan volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui Ruas MBZ ini menunjukkan mobilitas pemudik kembali tinggi pada periode pekan gelombang kedua puncak arus mudik,” ujar Desti.

Berdasarkan data lalu lintas, jumlah kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju Cikampek melalui ruas jalan layang tersebut tercatat 44.075 kendaraan.

Angka ini meningkat 101,33 persen dibandingkan lalu lintas normal yang biasanya mencapai 21.892 kendaraan.

Sementara itu, volume kendaraan yang menuju Jakarta juga mengalami peningkatan. Tercatat 29.796 kendaraan melintas ke arah ibu kota, naik 26,01 persen dibandingkan kondisi normal sebanyak 23.646 kendaraan.

Secara keseluruhan, total kendaraan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ pada kedua arah mencapai 73.871 kendaraan.