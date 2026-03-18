Dua Pemotor Tewas, Truk Diduga Terobos Lampu Merah di Jalur Mudik Sumedang

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Dua pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalur arteri mudik Jalan Bandung–Cirebon, Kecamatan Sumedang Utara Rabu (18/3/2026) pagi.

Kasatlantas Polres Sumedang AKP Agus Sukaedi Suryana mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan satu truk boks pengangkut air minum kemasan dan dua sepeda motor yang melintas dari arah berlawanan.

“Kejadian ini sempat menghambat arus di jalur mudik dari arah Cirebon menuju Bandung maupun dari Gerbang Tol Cisumdawu dan Cadas Pangeran,” kata Agus.

Berdasarkan keterangan saksi, truk bernomor polisi B-9491-PXV diduga melaju saat lampu lalu lintas berwarna merah dan pengemudi mengalami microsleep sebelum menabrak dua sepeda motor.

Akibat kejadian tersebut, dua pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara satu korban lainnya mengalami luka berat setelah tertimpa badan truk.

Saksi mata, Dede Sujana, menyebut truk melaju dengan kecepatan tinggi sebelum menabrak sepeda motor dan terguling.

“Sudah lampu merah, tapi truknya kencang. Nabrak motor lalu terbalik menimpa pemotor,” ujarnya.

Warga sekitar sempat berupaya menolong korban, namun mengalami kesulitan mengevakuasi dua korban yang terhimpit badan truk hingga petugas datang.