H-3 Lebaran Kabupaten Subang Diguncang Gempa 1,8 Magnitudo

Rabu, 18 Maret 2026 – 17:00 WIB
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUBANG - Wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat, diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu (18/3/2026) pukul 10.42 WIB.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 1,8.

Kepala BBMKG Wilayah II, Hartanto, menyampaikan bahwa pusat gempa berada pada koordinat 6,76 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Episenter gempa terletak di darat, sekitar 23 kilometer barat daya Kabupaten Subang dengan kedalaman 18 kilometer.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif setempat,” kata Hartanto dalam keterangan resminya.

Berdasarkan laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah, antara lain Sukamandi dan Sagalaherang, serta Pasir Menyan dan Serangpanjang di Kabupaten Subang.

BMKG mencatat intensitas getaran berada pada skala II MMI, yang berarti getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang.

Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat peristiwa tersebut.

BMKG juga menyampaikan bahwa hingga pukul 16.25 WIB, hasil pemantauan belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.

