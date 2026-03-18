Jasa Marga Catat Lonjakan Lalu Lintas di Tol Jabodetabek dan Jawa Barat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menjelang libur Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, volume lalu lintas kendaraan di sejumlah ruas tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat mulai mengalami peningkatan.

Berdasarkan data PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, pada H-4 libur Idulfitri atau Selasa, 17 Maret 2026, terjadi kenaikan volume lalu lintas transaksi di sejumlah gerbang tol utama yang menjadi jalur mudik.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, mengatakan peningkatan kendaraan terlihat pada arus lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju Merak dan kawasan Puncak Bogor.

Lalu Lintas Jabodetabek

Secara total, kendaraan yang melintas melalui Gerbang Tol Cikupa dan Gerbang Tol Ciawi 1 tercatat mencapai 89.825 kendaraan.

Jumlah tersebut meningkat 14,28 persen dibandingkan volume lalu lintas normal yang mencapai 78.598 kendaraan.

Di Gerbang Tol Cikupa arah Merak, tercatat 49.919 kendaraan melintas atau meningkat 5,90 persen dibandingkan kondisi normal sebanyak 47.138 kendaraan.

Sementara itu, di Gerbang Tol Ciawi 1 arah kawasan Puncak Bogor, volume kendaraan mencapai 39.906 kendaraan, meningkat 26,85 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 31.460 kendaraan.