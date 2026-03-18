11 Puskesmas di Depok Tetap Siaga Selama Libur Lebaran, Layani Kegawatdaruratan dan Persalinan 24 Jam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Meski memasuki masa libur cuti bersama dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, Dinas Kesehatan Kota Depok memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan.

Sebanyak 11 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kota Depok disiagakan untuk memberikan pelayanan kesehatan selama periode libur tersebut.

Kepala Dinkes Depok, Devi Maryori, mengatakan layanan yang disediakan di sejumlah puskesmas tersebut meliputi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta layanan kegawatdaruratan yang beroperasi selama 24 jam.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama libur cuti bersama pada kegawatdaruratan dan persalinan selama 24 jam,” ujar Devi.

Ia menambahkan, selain layanan di puskesmas, masyarakat yang mengalami kondisi darurat juga dapat menghubungi Public Safety Center 119 Kota Depok melalui nomor telepon 021-119 untuk mendapatkan bantuan medis dengan cepat.

Menurutnya, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meskipun berada dalam masa libur panjang Lebaran.

Berikut daftar 11 UPTD Puskesmas di Kota Depok yang tetap memberikan pelayanan selama cuti bersama dan libur Idulfitri 1447 Hijriah:

UPTD Puskesmas Cilodong – 0812-8910-9101

UPTD Puskesmas Sukmajaya – 021-77824908 / 0852-2028-6719

UPTD Puskesmas Cimanggis – 0851-7428-7410 / 021-8741072

UPTD Puskesmas Tapos – 0812-1975-9689

UPTD Puskesmas Bojongsari – 0811-1108-427

UPTD Puskesmas Cinere – 0813-8900-9348

UPTD Puskesmas Beji – 0858-8025-6206

UPTD Puskesmas Pancoran Mas – 0812-9398-4767

UPTD Puskesmas Ratu Jaya – 0812-9473-8715

UPTD Puskesmas Kedaung – 021-38891341 / 0813-8162-9331

UPTD Puskesmas Limo – 0821-1515-1358 (Puskesmas) / 0821-1515-1356 (khusus PONED)