Berikut Ini Jadwal dan Tarif Teman Bus Saat Libur Lebaran 2026, Lengkap!
jabar.jpnn.com, DEPOK - Layanan transportasi publik Teman Bus di Kota Depok dipastikan tetap beroperasi selama perayaan Idulfitri atau Lebaran 2026.
Pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Kota Depok memastikan masyarakat masih dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk menunjang mobilitas selama hari raya.
Kepala Bidang Angkutan Dishub Depok, Aan Syurahman, menyampaikan bahwa operasional Teman Bus tetap berjalan dengan penyesuaian jam layanan khusus pada hari Lebaran.
“Layanan Teman Bus tetap beroperasi pada masa Lebaran dengan penyesuaian jam layanan,” ujar Aan.
Ia menjelaskan, pada hari Lebaran armada Teman Bus mulai beroperasi pukul 09.00 WIB hingga 22.00 WIB.
Penyesuaian ini dilakukan agar layanan transportasi tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan perjalanan pada momen hari raya.
Menurutnya, keberadaan transportasi publik tersebut diharapkan dapat membantu warga yang ingin berkunjung ke kerabat maupun melakukan aktivitas lain selama perayaan Idulfitri.
Selain itu, layanan Teman Bus di Depok hingga kini masih tidak dikenakan tarif atau gratis bagi penumpang.
