Diduga Rem Blong, Truk Pengangkut Ternak Terguling, 3 Nyawa Hilang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas dialami satu unit truk pengangkut sapi di jalur Nagreg, Kabupaten Bandung pada Rabu (18/3/2026).

Insiden tersebut berawal dari kegagalan pengereman yang dilakukan oleh pengemudi, dan akhirnya membuat truk oleng dan menabrak pagar rumah warga. Akibatnya satu orang pengendara motor meninggal dunia.

Kasubdit Rekayasa Ops Ketupat Polda Jabar AKBP Eti Haryati mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi pada pagi hari akibat kendaraan mengalami gangguan pada sistem rem sehingga oleng ke kiri.

“Sekitar pukul 05.00 WIB terjadi kecelakaan, satu unit kendaraan pengangkut sapi mengalami masalah pada rem dan oleng ke kiri," kata Eti di lokasi kejadian.

Ia menjelaskan korban meninggal dunia merupakan seorang pemudik dengan tujuan Ciamis yang tengah melintas di jalur selatan tersebut.

Selain itu, kecelakaan tersebut juga melibatkan muatan ternak sebanyak 12 ekor sapi, dengan dua di antaranya ditemukan mati di lokasi kejadian.

Proses evakuasi kendaraan dan ternak sendiri sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat, terutama saat petugas mengevakuasi sapi yang masih hidup dari lokasi kejadian.

Namun, kondisi lalu lintas dari arah timur menuju barat saat ini berangsur kembali lancar meski sebelumnya terjadi antrean kendaraan.