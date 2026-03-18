Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 Maret 2026: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan di Sejumlah Wilayah

Rabu, 18 Maret 2026 – 11:30 WIB
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jawa Barat pada Rabu, 18 Maret 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sejak pagi hingga malam hari.

Namun, sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan diperkirakan terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat pada rentang waktu tertentu.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah, antara lain:

Kabupaten Subang
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Cirebon
Kota Cirebon
Kabupaten Bandung
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Garut
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Ciamis

Sementara itu, pada malam hari (19.00–01.00 WIB) kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

Adapun pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
