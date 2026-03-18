Prakiraan Cuaca Jawa Barat 18 Maret 2026: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jawa Barat pada Rabu, 18 Maret 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sejak pagi hingga malam hari.

Namun, sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan diperkirakan terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat pada rentang waktu tertentu.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah, antara lain:

Kabupaten Subang

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Cirebon

Kota Cirebon

Kabupaten Bandung

Kabupaten Sumedang

Kabupaten Majalengka

Kabupaten Kuningan

Kabupaten Garut

Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Ciamis

Sementara itu, pada malam hari (19.00–01.00 WIB) kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

Adapun pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu.