Harga Emas dan Perak Hari Ini 18 Maret 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Tembus Rp2,99 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada Rabu, 18 Maret 2026 tercatat masih berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga resmi dari PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, harga emas batangan ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp2.996.000 sebelum pajak.

Adapun harga emas setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen untuk transaksi pembelian tercatat mencapai Rp3.003.490 per gram.

Selain ukuran 1 gram, Antam juga menyediakan berbagai pilihan ukuran emas batangan, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung berat emas yang dibeli.

Berikut daftar lengkap harga emas batangan pada 18 Maret 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.548.000 (Rp1.551.870 setelah pajak)