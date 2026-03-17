Lembur Kaheman di Nagreg, Pos Mudik Rasa Kampung yang Bikin Pemudik Betah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Ada pemandangan berbeda di Jalan Raya Nagreg, Kabupaten Bandung.

Sebuah bangunan berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu dan bambu berdiri di Kilometer 36, Jalan Raya Nagreg.

Bangunan itu merupakan Pos Terpadu Operasi Ketupat 2026 milik Polresta Bandung.

Nuansa bangunan itu tampak lebih tradisional, terlebih atapnya dibentuk 'Julang Ngapak' dengan material atap Ijuk.

Wajah baru Pos Terpadu itu diberi nama Lembur Kaheman Polresta Bandung.

Pos tersebut bukan hanya sekadar pusat pengamanan, tapi juga menjadi ruang istirahat yang nyaman bagi pemudik yang melintas di Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, pos terpadu tersebut pertama kali dibuat dan didirikan di wilayah Nagreg.

Sebelumnya, saat arus mudik terpadu kerap didirikan di wilayah Cileunyi.