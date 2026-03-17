Jungleland Adventure Theme Park Gelar Program “Riang Raya” Sambut Libur Lebaran

jabar.jpnn.com, BOGOR - Jungleland Adventure Theme Park menghadirkan program spesial bertajuk “Riang Raya” untuk menyambut momen libur Lebaran 2026.

Program ini akan berlangsung pada 21–29 Maret 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, edukasi, serta aktivitas interaktif yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari berbagai kalangan usia.

General Manager Jungleland, Suryo Rudi, mengatakan bahwa program Riang Raya dirancang untuk menciptakan suasana liburan Lebaran yang meriah sekaligus memberikan nilai edukasi bagi para pengunjung, khususnya anak-anak.

“Melalui program Riang Raya, kami ingin menghadirkan suasana libur Lebaran yang meriah di Jungleland dengan berbagai hiburan yang juga dikemas secara edukatif. Dengan begitu, para pengunjung, terutama anak-anak, dapat menikmati liburan yang menyenangkan sekaligus mendapatkan pengalaman belajar melalui berbagai aktivitas yang disiapkan selama acara berlangsung,” ujar Suryo.

Program Riang Raya menghadirkan tiga rangkaian kegiatan utama, yaitu Sudut Satwa, Ragam Seni, dan Riang Raya, yang diisi dengan beragam pertunjukan dan aktivitas selama periode acara berlangsung.

Sejumlah kegiatan yang dapat dinikmati pengunjung di antaranya Live Acoustic yang digelar setiap hari selama periode acara, Edukasi Satwa pada 22, 23, 27, 28, dan 29 Maret 2026, Traditional Dance pada 22–23 Maret 2026, serta penampilan Marching Band yang dijadwalkan pada 28 Maret 2026.

Baca Juga: Sambut Libur Lebaran The Jungle Bogor Hadirkan Wahana Cinema Kisah Nabi dan Promo Tiket Spesial

Selain program hiburan tersebut, Jungleland juga menghadirkan wahana terbaru berupa pengalaman immersive experience dari film keluarga karya anak bangsa berjudul Pelangi di Mars dengan tema “Petualangan Bersama Pelangi di Mars.”

Wahana ini mengajak pengunjung memasuki dunia futuristik di planet Mars melalui instalasi visual dan elemen interaktif yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman menjelajah bersama tokoh Pelangi dan robot-robotnya.