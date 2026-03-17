Pemudik Mulai Padati Terminal Cicaheum Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Moda transportasi bus masih jadi primadona pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman.

Hal ini terlihat dari banyaknya pemudik yang berangkat dari Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Bus-bus AKAP/AKDP berjejeran di terminal, siap menyambut para penumpang.

Di terminal ini, puluhan orang sudah bersiap berangkat menggunakan bus menuju daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, Selasa (17/3/2026). Mereka sudah membeli tiket beberapa hari sebelum keberangkatan agar tidak kehabisan.

Dwi salah satunya, warga asli Surabaya yang memilih pulang ke daerahnya menggunakan bus.

"Pernah juga pakai kereta, tapi saya ga tahu enaknya pakai bus aja gitu. Ya harga juga terjangkau dan bisa menikmati perjalanan aja," kata Dwi ditemui di Terminal Cicaheum.

Menurut pria 35 tahun tersebut, pulang ke kampung halaman lebih awal dilakukan karena tempatnya bekerja sudah mengizinkan dia untuk libur lebih dulu. Alhasil dia pun bisa bergegas mudik karena biasanya kemacetan terjadi dua atau tiga hari sebelum Lebaran.

"Ini kan masih empat hari sebelum Lebaran biasanya sih ga macet ya. Mudah-mudah aja lancar jadi ga terlalu lama di jalan," ujarnya.

Pulang lebih cepat menggunakan bus juga dilakukan Andri. Dia berencana pulang ke Tegal setelah setahun bekerja di Bandung.