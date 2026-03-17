Kapolda Metro Jaya Prediksi Puncak Arus Mudik Terjadi Malam Ini

jabar.jpnn.com, BEKASI - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyatakan sekitar 40 persen pemudik asal wilayah aglomerasi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) telah meninggalkan daerah tersebut untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Ia memprediksi puncak arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah untuk gelombang kedua pada pekan ini akan terjadi pada Selasa malam hingga Rabu (18/3/2026).

“Sejak dimulainya Operasi Ketupat Jaya 2026, arus mudik masih terpantau ramai lancar meskipun mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Saat ini sekitar 40 persen warga Jadetabek sudah mudik. Kemungkinan puncaknya nanti malam hingga besok dan diperkirakan akan terus meningkat,” ujar Asep saat melakukan pemantauan di Cikarang, Selasa (17/3).

Menurut dia, kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas tol maupun jalur arteri menuju arah Cikampek sejauh ini masih terpantau aman dan lancar, meskipun mulai terjadi lonjakan kendaraan pemudik.

Ia menegaskan bahwa kesiapan dan kesigapan petugas di lapangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran arus mudik.

“Untuk saat ini arus lalu lintas masih lancar sehingga belum diterapkan rekayasa lalu lintas seperti contraflow maupun sistem satu arah (one way). Petugas di lapangan juga selalu siap siaga untuk mengamankan jalur lintasan mudik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Asep juga melakukan peninjauan ke sejumlah titik keberangkatan pemudik di wilayah Jakarta dan sekitarnya, antara lain Terminal Bus Pulogebang, Stasiun Pasar Senen, hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan.