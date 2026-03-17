Arus Kendaraan di Tol Cipali Arah Cirebon Meningkat 22,2 Persen pada H-4 Lebaran 2026

jabar.jpnn.com, SUBANG - Arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) dari arah Cikopo menuju Cirebon, Jawa Barat, mengalami peningkatan pada H-4 Lebaran 2026 atau Selasa (17/3/2026).

Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Ardam Rafif Trisilo dari Astra Tol Cipali mengatakan bahwa peningkatan volume kendaraan terjadi sejak dini hari.

Ia menjelaskan, berdasarkan data perusahaan, sebanyak sekitar 22 ribu kendaraan melintas di ruas tol dari arah Cikopo menuju Cirebon dalam kurun waktu Selasa pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB.

“Volume lalu lintas tersebut meningkat sekitar 22,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada hari sebelumnya,” kata Ardam dalam keterangan tertulis di Subang, Jawa Barat, Selasa (17/3).

Sementara itu, arus kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari Cirebon menuju Jakarta, tercatat sekitar 8 ribu kendaraan melintasi ruas Tol Cipali dalam periode waktu yang sama.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 2,2 persen dibandingkan dengan waktu yang sama pada hari sebelumnya.

Secara keseluruhan, Ardam menyebutkan bahwa volume lalu lintas di ruas Tol Cipali mengalami kenaikan sekitar 9,2 persen dibandingkan dengan kondisi pada jam yang sama sehari sebelumnya.

Di sisi lain, kondisi rest area di sepanjang ruas Tol Cipali terpantau ramai oleh pengguna jalan. Meski demikian, kapasitas parkir di sejumlah tempat istirahat tersebut masih tersedia.