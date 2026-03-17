Kemenhub Berangkatkan 3 Ribu Peserta Mudik Gratis 2026 dari Terminal Jatijajar Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberangkatkan ribuan peserta program mudik gratis Lebaran 2026 dari Terminal Jatijajar, Depok, Jawa Barat, Indonesia, Selasa (17/3).

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

Sebanyak 3.000 peserta mudik diberangkatkan menggunakan 76 armada bus menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.

Inspektur Jenderal Kemenhub, Djarot Tri Wardhono, mengatakan bahwa keberangkatan dari Terminal Jatijajar merupakan bagian dari program tahunan mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Ada 3.000 peserta mudik dan 76 bus yang diberangkatkan dari Terminal Jatijajar,” ujar Djarot kepada wartawan, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan bahwa sejumlah kota tujuan telah disiapkan dalam program tersebut, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera.

Untuk wilayah Sumatera, rute perjalanan mencakup beberapa kota, antara lain, Lampung, Bengkulu, Padang dan Palembang.

Sementara itu, untuk wilayah Pulau Jawa, peserta mudik diberangkatkan menuju sejumlah kota, seperti Purwokerto, Sragen, Jepara, Surabaya serta beberapa daerah lainnya.