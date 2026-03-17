JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kemenhub Berangkatkan 3 Ribu Peserta Mudik Gratis 2026 dari Terminal Jatijajar Depok

Kemenhub Berangkatkan 3 Ribu Peserta Mudik Gratis 2026 dari Terminal Jatijajar Depok

Selasa, 17 Maret 2026 – 15:00 WIB
Kemenhub Berangkatkan 3 Ribu Peserta Mudik Gratis 2026 dari Terminal Jatijajar Depok - JPNN.com Jabar
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat melepas 3 ribu peserta mudik gratis dengan 76 armada bus dari Terminal Jatijajar, Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberangkatkan ribuan peserta program mudik gratis Lebaran 2026 dari Terminal Jatijajar, Depok, Jawa Barat, Indonesia, Selasa (17/3).

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

Sebanyak 3.000 peserta mudik diberangkatkan menggunakan 76 armada bus menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.

Inspektur Jenderal Kemenhub, Djarot Tri Wardhono, mengatakan bahwa keberangkatan dari Terminal Jatijajar merupakan bagian dari program tahunan mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Ada 3.000 peserta mudik dan 76 bus yang diberangkatkan dari Terminal Jatijajar,” ujar Djarot kepada wartawan, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan bahwa sejumlah kota tujuan telah disiapkan dalam program tersebut, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera.

Untuk wilayah Sumatera, rute perjalanan mencakup beberapa kota, antara lain, Lampung, Bengkulu, Padang dan Palembang.

Sementara itu, untuk wilayah Pulau Jawa, peserta mudik diberangkatkan menuju sejumlah kota, seperti Purwokerto, Sragen, Jepara, Surabaya serta beberapa daerah lainnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melepas 3 ribu peserta mudik gratis dengan 76 armada bus dari Terminal Jatijajar, Kota Depok
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

