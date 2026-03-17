Geo Dipa Energi Santuni Ribuan Warga dan Anak Yatim di Wilayah Operasional

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - PT Geo Dipa Energi (Persero) membagikan santunan dan bantuan pangan untuk ribuan warga di Kabupaten Bandung.

Kegiatan bertemakan "Geo Dipa Berbagi 2026" ini dilakukan dalam momentum bulan suci ramadan 1447 Hijriah, demi memperkuat ikatan emosional dengan warga di wilayah operasionalnya.

Aksi sosial digelar serentak di Desa Sugihmukti (Pasirjambu), Desa Alamendah (Rancabali), dan Desa Panundaan (Ciwidey) pada Kamis (12/3/2026). Sebanyak 4.416 paket sembako dan 250 santunan untuk anak yatim piatu didistribusikan langsung kepada mereka yang membutuhkan.

HC, GA, & Finance Manager Geo Dipa, Timbul Khaerul, menjelaskan misi perusahaan selaras dengan manfaat sosial yang diberikan.

"Melalui kegiatan Geo Dipa Berbagi 2026, kami ingin memastikan bahwa keberadaan Geo Dipa tidak hanya menghadirkan energi bersih, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar,” ujar Timbul Khaerul dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (17/3/2026).

Senada dengan hal tersebut, HSSE & Safeguard Manager Geo Dipa, Andhika Yudiaji, berharap program ini menjadi agenda permanen yang dinantikan warga.

“Ini salah satu komitmen dari Geo Dipa yang akan dilakukan terus-menerus. Kami berharap ini juga bisa terus berkelanjutan dan terus memberikan manfaat untuk masyarakat,” ucap Andhika.

Kepala Desa Sugihmukti, H. Ruswan Bukhori, menyampaikan apresiasi mendalam atas bantuan yang meringankan beban warganya.