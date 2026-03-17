JPNN.com

Prakiraan Cuaca 17 Maret 2026: Jabar dan Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir Saat Siang-Malam

Selasa, 17 Maret 2026 – 11:30 WIB
Ilustrasi prakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan meteorologi melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa, 17 Maret 2026. 

Secara umum, kondisi cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan. 

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bogor, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Subang, Sumedang, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Ciamis, Garut, dan Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan ringan diprakirakan meluas ke wilayah kabupaten dan kota, termasuk Bekasi, Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Majalengka, hingga Pangandaran. 

Kondisi ini perlu diwaspadai oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, seperti Bekasi, Bogor, Karawang, Purwakarta, Subang, Cianjur, Bandung, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah Karawang, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU