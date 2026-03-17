Film Tunggu Aku Sukses Nanti Siap Tayang Lebaran, Naya Anindita Angkat Kisah Realitas Anak Muda Pencari Kerja

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sutradara Naya Anindita kembali menghadirkan karya layar lebar bertema keluarga melalui film Tunggu Aku Sukses Nanti yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada momen Lebaran 2026.

Film produksi RAPI Films ini diharapkan dapat mengulang kesuksesan film sebelumnya yang juga meraih jutaan penonton.

Sebelumnya, Naya Anindita mencatatkan prestasi dengan film Komang yang berhasil menembus lebih dari tiga juta penonton pada Lebaran tahun lalu.

Melalui film terbarunya, ia kembali mengangkat cerita yang dekat dengan realitas masyarakat, khususnya generasi muda yang sedang berjuang mencari pekerjaan.

Film ini diproduksi oleh RAPI Films bekerja sama dengan Screenplay Films, Legacy Pictures, dan Vortera Studios.

Dari trailer resmi serta pemutaran terbatas yang telah dilakukan, Tunggu Aku Sukses Nanti disebut-sebut menjadi salah satu film yang paling dinantikan pada musim Lebaran mendatang.

Menurut Naya, tema cerita yang diangkat memang sejak awal dirancang sebagai film Lebaran yang dekat dengan pengalaman banyak keluarga Indonesia.

“Sejujurnya, dari awal saya sudah tahu ini akan menjadi film Lebaran, karena temanya pun tema Lebaran. Kalau di luar negeri ada Home Alone saat Natal, kita punya Tunggu Aku Sukses Nanti saat Lebaran,” ujar Naya dalam keterangannya.