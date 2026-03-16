Ribuan Takjil Dibagikan Mitra Grab di Bandung, Warga dan Driver Ojol Ikut Merasakan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan mitra pengemudi dari Grab Indonesia di berbagai daerah menggelar aksi berbagai takjil selama Ramadan melalui program Kolaborasi Kebaikan (KOLAK) Mitra.

Program tahunan ini diikuti ribuan mitra pengemudi di sekitar 40 kota di Indonesia dengan membagikan ribuan takjil gratis kepada sesama pengemudi ojek online serta masyarakat di sekitar mereka.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Grab untuk Indonesia, di mana salah satu pilar utama ekosistemnya adalah komunitas mitra pengemudi yang tumbuh bersama dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar.

Semangat berbagi juga terlihat di Bandung. Lebih dari 1.300 paket takjil dibagikan oleh ratusan mitra pengemudi di sejumlah titik strategis.

Di antaranya kawasan Simpang Cihampelas, Simpang Pasir Kaliki RSHS, dan Taman Cikapayang Dago.

Kehadiran para mitra di lapangan mendapat sambutan hangat dari warga maupun rekan sesama pengemudi yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa.

Director Grab Indonesia, Richard Aditya mengapresiasi partisipasi para mitra pengemudi dalam kegiatan tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi antusiasme para Mitra yang telah meluangkan waktu untuk menebar kebaikan melalui kegiatan KOLAK di Bandung. Semoga inisiatif ini dapat membawa kebahagiaan bagi sesama, sekaligus menjadi cerminan kepedulian komunitas Mitra Pengemudi yang terus bergerak memberi dampak positif bagi masyarakat Indonesia," kata Richard dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).