H-5 Lebaran 2026, Sebanyak 25 Ribu Kendaraan Melintas Tol Cipali Arah Cirebon dalam 12 Jam

jabar.jpnn.com, SUBANG - Pengelola Jalan Tol Cikopo–Palimanan mencatat sebanyak 25 ribu kendaraan melintas dari arah Cikopo menuju Cirebon selama 12 jam pada H-5 Lebaran 2026 atau Senin.

Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, mengatakan secara umum arus lalu lintas menuju arah Cirebon terpantau melandai dan tetap lancar.

“Sejak pukul 00.00 hingga pukul 12.00 WIB terdapat sekitar 25 ribu kendaraan yang melintasi ruas Tol Cipali dari arah Cikopo menuju Cirebon,” kata Ardam dalam keterangannya di Subang, Senin.

Ia menjelaskan volume lalu lintas tersebut tercatat lebih rendah sekitar 16,6 persen dibandingkan dengan jumlah kendaraan pada periode waktu yang sama sehari sebelumnya.

Sementara itu, untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, sekitar 10 ribu kendaraan tercatat melintas dari arah Cirebon menuju Jakarta pada periode waktu yang sama.

Secara keseluruhan, Ardam menyebutkan volume lalu lintas di ruas Tol Cipali selama 12 jam tersebut juga mengalami penurunan sekitar 12,1 persen dibandingkan volume kendaraan pada jam yang sama pada hari sebelumnya.

Selain memantau arus kendaraan, pengelola jalan tol juga masih memberlakukan program diskon tarif tol bagi pengguna jalan selama periode mudik Lebaran.

Diskon tarif tol sebesar 30 persen masih berlaku hingga Senin pukul 24.00 WIB bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalikangkung.