Margocity Shopping Rush: Pengunjung Berkesempatan Dapat 1.447 Voucher Belanja

Senin, 16 Maret 2026 – 20:00 WIB
Kemeriahan Margocity Shopping Rush. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pusat perbelanjaan Margocity Mall menggelar program belanja tengah malam bertajuk Margocity Shopping Rush pada Sabtu (14/3) malam sebagai bagian dari rangkaian acara menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Program tersebut merupakan bagian dari agenda “Margocity Raya in Harmony” yang berlangsung mulai 27 Februari hingga 5 April 2026.

Manager Marcomm Margocity Mall, Indra Hedy Lesmana, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut dihadirkan untuk menyemarakkan perayaan dua momentum budaya dan keagamaan dengan mengusung konsep kebersamaan dan keberagaman.

“Margocity menghadirkan dekorasi tematik yang memadukan unsur budaya Imlek dan Ramadan dalam satu konsep harmonis. Dekorasi ini menghadirkan berbagai elemen visual yang menarik,” ujar Indra.

Menurut dia, dekorasi yang ditampilkan di area pusat perbelanjaan memadukan berbagai simbol budaya sehingga menciptakan suasana perayaan yang meriah sekaligus inklusif bagi para pengunjung.

Selain menghadirkan dekorasi tematik, pihak pengelola juga menyiapkan sejumlah pertunjukan budaya yang menggabungkan unsur tradisional dan modern.

Beberapa di antaranya adalah Tanoura Dance, Rampak Bedug Performance, Saman Dance, Sufi Dance Performance, serta Marawis Performance.

Tak hanya itu, Margocity juga menghadirkan penampilan musisi nasional untuk menghibur pengunjung selama rangkaian acara berlangsung.

Margocity menggelar Margocity Shopping Rush dengan memberikan diskon dan 1.447 vocer belanja kepada para pengunjung
TAGS   kota depok pusat perbelanjaan margocity depok margocity shopping rush midnight sale hari raya idulfitri promo lebaran

