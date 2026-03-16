Polisi Cari Penyebab Ambruknya Plafon Bangunan di Pasar Sehat Soreang

Senin, 16 Maret 2026 – 19:10 WIB
Garis polisi dipasang di lokasi kejadian ambruknya bangunan ruko di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, yang menewaskan satu orang, dan tiga orang luka berat, Senin (16/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Polisi menyelidiki insiden ambruknya plafom belasan bangunan ruko di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin (16/3/2026).

Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka berat.

Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 13.30 WIB. Polisi kemudian bergerak cepat melakukan olah TKP dan memasang police line di sekitar lokasi kejadian.

"Betul sekali, Satreskrim Polresta Bandung sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini karena ada korban meninggal dunia ya," kata Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono, saat ditemui di lokasi kejadian.

Pihaknya mengungkapkan, tim dari jajaran Polda Jawa Barat pun turut turun tangan menangani permasalahan tersebut.

Hal tersebut untuk mengungkap penyebab ambruknya bangunan ruko tersebut.

"Jadi kami akan memastikan penyelidikan secara saintifik ya. Nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya," ujarnya.

Aldi mengaku saat ini masih fokus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dari tim ahli kontruksi. Sehingga bisa segera diketahui bagaimana kondisi dari bangunan tersebut.

