Wamenaker Afriansyah Noor Lepas 295 Pekerja Peserta Program Mudik Gratis 2026

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor secara resmi melepas keberangkatan program mudik gratis bagi 295 pekerja/buruh beserta keluarga mereka di halaman Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Program tersebut diselenggarakan oleh Paguyuban Jambi, Ikatan Keluarga Minang (IKM), serta sejumlah perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada para pekerja sekaligus membantu mereka pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan selamat.

Afriansyah Noor menegaskan bahwa program mudik gratis bukan sekadar fasilitas perjalanan, melainkan wujud penghargaan atas dedikasi dan kerja keras para pekerja yang telah berkontribusi bagi perusahaan.

“Penyelenggaraan mudik gratis bagi pekerja/buruh ini adalah bentuk penghargaan perusahaan terhadap pekerja. Ini adalah komitmen bersama dalam memberikan apresiasi kepada pekerja yang telah berkontribusi bagi perusahaan,” ujar Afriansyah.

Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pekerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi kerja di tempat kerja, tetapi juga mencakup rasa aman, kenyamanan, dan ketenangan saat mereka kembali berkumpul dengan keluarga pada momentum hari raya.

Oleh karena itu, Afriansyah menekankan pentingnya membangun hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

Menurutnya, kerja sama yang sehat dan saling menghargai akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama serta saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat dinikmati bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan prestasi kerja,” katanya.