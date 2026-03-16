JPNN.com

Wali Kota Bandung Farhan Hentikan Pembangunan Halte BRT: Jelek Sekali Merusak Ya

Senin, 16 Maret 2026 – 18:52 WIB
Proyek pembangunan halte BRT di salah satu ruas jalan di Kota Bandung. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menghentikan sementara izin proyek pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik trotoar ruas jalan di Kota Bandung. 

Ia menilai proses pembangunan tidak berjalan dengan baik.

Sejumlah trotoar jalan di sejumlah ruas seperti Jalan Wastukencana, terlihat rusak dibongkar dan dipasang garis pembatas. Namun, belum terdapat pengerjaan pembangunan halte di lokasi itu.

"Kami minta BRT distop dulu karena hasil pengerjaannya sudah kita review itu jelek sekali merusak ya, itu yang di jalan Dago, Riau, Merdeka. Itu lagi kita minta perbaiki dan daerah Wastukencana," kata Farhan, Senin (16/3/2026).

Ia menuturkan pihaknya meminta pelaksana proyek untuk memperbaiki sejumlah trotoar yang rusak.

Farhan menyebut penghentian sementara izin kontruksi dilakukan karena dikhawatirkan menciptakan konflik di masyarakat. 

"Kami minta perbaiki dulu, jadi izin konstruksinya sementara kita tahan dulu. Karena saya gak kebayang kalau sampai masuk ke daerah yang padat wilayahnya, wah bentrok dengan warganya nanti. Ini tujuannya untuk memitigasi," ungkap dia.

Selain itu, ia pun menyoroti galian proyek yang masih ada di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung menghentikan sementara proyek pembangunan halte BRT di sejumlah ruas jalan. Pembangunan justru hadirkan masalah baru.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   wali kota bandung muhammad farhan halte brt pembangunan halte brt proyek halte brt di bandung

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU