Belasan Ruko di Pasar Sehat Soreang Ambruk, 1 Orang Tewas Tertimbun 

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Belasan atap kios di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung ambruk pada Senin (16/3/2026).

Akibatnya tiga orang mengalami luka, dan satu meninggal dunia di tempat.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian seusai menerima laporan belasan kios roboh dan terdapat korban jiwa.

"Ada sekitar 13 kios ya yang roboh atapnya, dan tadi informasi sementara ada korban empat orang, tiga dibawa ke rumah sakit, satu meninggal dunia," kata Aldi di lokasi, Senin (16/3/2026).

Ia mengatakan Polresta Bandung langsung melakukan upaya evakuasi dan menolong kepada korban meninggal dan korban selamat.

Selanjutnya, pihaknya melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan.

"Korban meninggal dunia kami bawa ke rumah sakit ya untuk kami lakukan identifikasi kemudian akan kita autopsi penyebab kematiannya," ungkap dia.

Aldi menyebut pihaknya juga bakal mengecek kondisi kontruksi bangunan.