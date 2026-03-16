JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kompensasi Kusir hingga Sopir Angkot di Jabar Mulai Disalurkan, Nominalnya Rp 1,4 Juta per Orang

Kompensasi Kusir hingga Sopir Angkot di Jabar Mulai Disalurkan, Nominalnya Rp 1,4 Juta per Orang

Senin, 16 Maret 2026 – 14:10 WIB
Kompensasi Kusir hingga Sopir Angkot di Jabar Mulai Disalurkan, Nominalnya Rp 1,4 Juta per Orang - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menyerahkan uang kompensasi kepada sopir angkutan tradisional di Garut. Foto: Diskominfo Jabar

jabar.jpnn.com, GARUT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai mendistribusikan uang kompensasi untuk sopir angkutan tradisional--seperti delman, becak, angkot--yang diliburkan selama momen arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah. 

Para sopir angkutan tradisional itu biasanya beroperasi di jalur-jalur arteri, dan kini diminta untuk libur untuk melancarkan perjalanan pemudik. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, para pengemudi angkutan tradisional yang terdampak aturan pembatasan operasi mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp1,4 juta. 

"Kawasan seperti Padalarang (Bandung Barat) yang sebelumnya tidak masuk, sekarang kita tambah. Termasuk juga di titik-titik kepadatan seperti Garut. Total se-Jawa Barat ada sekitar 5.000 penerima yang mendapat kompensasi ini," kata Dedi Mulyadi saat menyerahkan uang kompensasi kepada para sopir di Garut, dikutip Senin (16/3/2026). 

Menurut Dedi, nominal Rp1,4 juta merupakan akumulasi harian sebesar Rp200 ribu selama masa pembatasan operasional di jalur mudik. 

Ia pun menjelaskan, berbeda dengan tahun sebelumnya yang difokuskan pada satu pekan sebelum dan sesudah Idulfitri, tahun ini skema disesuaikan dengan pergerakan masyarakat. 

"Uangnya sudah masuk semua. Nanti ada pembagiannya, sebagian cair sebelum Idulfitri, dan sebagian lagi disalurkan setelah Idulfitri saat sektor pariwisata sedang ramai-ramainya," jelasnya. 

Pemprov Jabar juga menetapkan aturan yang tegas. 

Sebanyak 5.000 sopir angkutan tradisional menerima kompensasi sebesar Rp1,4 juta selama masa libur di arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat pemprov Jawa barat dedi mulyadi arus balik arus mudik lebaran kompensasi sopir angkot kompensasi sopir delman

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU