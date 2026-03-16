Polres Cirebon Kota Hadirkan Pos Pelayanan Konsep Robot di Rest Area Tol Palikanci untuk Hibur Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 – 14:00 WIB
Pemudik saat mengabadikan foto dua patung berkonsep robot dan pahlawan super di depan Pos Pelayanan Polres Cirebon Kota di Rest Area 207A Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat, Minggu (15/3/2026). ANTARA/Fathnur Rohman.

jabar.jpnn.com, CIREBON - Kepolisian Resor Cirebon Kota, Jawa Barat, menghadirkan pos pelayanan dengan konsep robot di Rest Area 207A Tol Palimanan–Kanci (Palikanci) untuk menghibur para pemudik yang singgah dan beristirahat selama arus mudik Lebaran.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, mengatakan pos pelayanan tersebut dirancang dengan konsep berbeda agar dapat menarik perhatian masyarakat, khususnya anak-anak yang sedang beristirahat di rest area.

“Di Rest Area 207 Tol Palikanci ini kami membangun pos pelayanan dengan konsep robot. Di sini ada karakter seperti Iron Man dan Optimus Prime dari Transformer,” kata Eko di Cirebon, Minggu (15/3).

Ia menjelaskan, pos pelayanan itu dihiasi patung karakter robot dengan tampilan menyerupai tokoh pahlawan super dan robot dari film populer.

Figur-figur tersebut ditempatkan di bagian depan area pos sehingga mudah terlihat oleh para pemudik yang melintas.

Menurut Eko, konsep tersebut dihadirkan agar pos pelayanan kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai tempat layanan bagi pemudik, tetapi juga dapat memberikan hiburan selama perjalanan mudik.

Selain itu, keberadaan karakter robot tersebut diharapkan dapat menjadi lokasi berfoto bagi para pemudik yang singgah di rest area.

Sejak dihadirkan, kata dia, pos pelayanan dengan konsep robot tersebut cukup menarik perhatian dan mendapat respons positif dari masyarakat yang melintas di ruas Tol Palikanci.

TAGS   arus mudik lebaran pos mudik lebaran posko mudik lebaran polres cirebon kota tol palikanci rest area

