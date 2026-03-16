Rabu 18 Maret 2026 Diprediksi Bakal Jadi Puncak Arus Mudik di Terminal Jatijajat Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Puncak arus mudik Lebaran 2026 di Terminal Jatijajar, Kota Depok, diprediksi terjadi pada Rabu, 18 Maret 2026.

Peningkatan jumlah penumpang yang berangkat dari terminal tersebut mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Terminal Jatijajar Depok, Rafik Hidayat, mengatakan bahwa lonjakan penumpang diperkirakan mencapai titik tertinggi menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Puncak arus mudik diprediksi tanggal 18 Maret 2026,” ujar Rafik.

Ia menjelaskan, tren peningkatan jumlah pemudik sudah mulai terlihat sejak pertengahan Maret.

Data terminal mencatat ratusan hingga lebih dari seribu penumpang berangkat setiap hari menuju berbagai daerah tujuan.

Pada Kamis, 12 Maret 2026, tercatat sebanyak 722 penumpang berangkat dari Terminal Jatijajar dengan menggunakan 108 unit bus.

Sementara itu, pada Jumat jumlah penumpang mencapai 691 orang dengan 127 bus yang beroperasi.