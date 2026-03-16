Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 16 Maret: Pagi Cerah Berawan, Waspada Hujan Petir di Wilayah Priangan!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Senin (16/3/2026) umumnya cerah hingga cerah berawan pada pagi hari, tetapi berpotensi mengalami hujan pada siang hingga malam hari di sejumlah wilayah.

Pada periode pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan berada dalam kondisi cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang.

Wilayah yang diprakirakan terdampak antara lain Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara lokal di wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan. Namun, potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sebagian wilayah Indramayu, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Adapun pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Indramayu, Kuningan, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Secara umum, suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 98 persen. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat laut hingga barat dengan kecepatan antara 5 hingga 40 kilometer per jam.