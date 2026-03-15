Sambut Libur Lebaran The Jungle Bogor Hadirkan Wahana Cinema Kisah Nabi dan Promo Tiket Spesial

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menyambut musim libur Lebaran 2026, The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan wahana baru berupa cinema yang menayangkan film kisah para Nabi dan Rasul.

Wahana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman liburan keluarga yang tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif.

Film berdurasi sekitar 10 menit tersebut menampilkan gambaran perjalanan serta perjuangan para Nabi dan Rasul yang sarat dengan nilai keteladanan.

Kehadiran wahana ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keimanan pengunjung, khususnya anak-anak dan keluarga yang sedang berlibur.

General Manager The Jungle, Zakky Afifi, mengatakan bahwa wahana tersebut menjadi tambahan atraksi baru yang dapat dinikmati pengunjung selama libur Lebaran.

“Pemutaran film berdurasi sekitar 10 menit ini akan mengajak pengunjung melihat gambaran kisah perjalanan dan perjuangan para Nabi dan Rasul. Harga tiketnya hanya Rp15.000 per orang. Dengan adanya wahana ini, liburan semakin berkesan sekaligus menjadi pengalaman edukatif untuk dinikmati bersama keluarga,” ujarnya.

Selain menghadirkan wahana baru, waterpark yang meraih penghargaan Top Brand ini juga menyiapkan berbagai program menarik dengan tema “THR Lebaran” (Tiap Hari Renang Lebaran) yang berlangsung pada 21 hingga 29 Maret 2026.

Dalam periode tersebut, pengunjung dapat menikmati promo tiket masuk sebesar Rp99.000 per orang dari harga normal Rp125.000 per orang.