30 U-Turn di Jalur Pantura Kabupaten Bekasi Ditutup Selama Mudik Lebaran

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Sebanyak 30 titik putar balik (U-turn) di sepanjang Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura) wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditutup oleh petugas gabungan sebagai upaya mengamankan lintasan pemudik sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas selama musim mudik Lebaran.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Metro Bekasi, Komisaris Polisi Sugihartono, mengatakan bahwa penutupan U-turn tersebut bertujuan untuk mengurangi hambatan lalu lintas serta meminimalkan risiko kecelakaan di jalur utama yang dilintasi pemudik.

“Untuk U-turn di jalur Pantura itu cukup banyak, ada 30 lokasi. Per hari ini semua titik tersebut sudah dilakukan penutupan oleh unit Kamsel, Satlantas, dan Dinas Perhubungan,” ujar Sugihartono.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan U-turn sering kali menjadi penyebab kemacetan karena menimbulkan hambatan samping ketika kendaraan melakukan manuver putar balik.

Selain itu, sejumlah titik tersebut juga kerap menjadi lokasi rawan kecelakaan lalu lintas.

“Pertama, itu menghambat karena menimbulkan hambatan samping. Kedua, juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas sehingga dilakukan penutupan untuk memaksimalkan pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2026,” katanya.

Sugihartono memastikan penutupan titik putar balik tersebut akan berlangsung selama pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya hingga 25 Maret 2026.

Namun, kebijakan tersebut masih memungkinkan untuk diperpanjang hingga 29 Maret 2026 dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas, terutama pada puncak arus mudik dan arus balik Lebaran.