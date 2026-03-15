Polres Metro Bekasi Buka Layanan Penitipan Kendaraan Gratis untuk Pemudik, Tersebar di 17 Polsek!

Minggu, 15 Maret 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi tempat penitipan kendaraan bagi warga yang hendak melakukan mudik lebaran. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BEKASI - Polres Metro Bekasi membuka layanan khusus penitipan kendaraan bermotor bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik pada periode arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Layanan tersebut disediakan untuk memberikan rasa aman kepada warga yang meninggalkan rumah selama pulang ke kampung halaman.

Kapolres Metro Bekasi, Sumarni, mengatakan layanan ini bertujuan membantu masyarakat menjaga keamanan kendaraan selama masa mudik.

“Layanan ini dimaksudkan agar masyarakat merasa aman meninggalkan rumah selama perjalanan mudik ke kampung halaman,” kata Sumarni di Cikarang, Jumat.

Ia menjelaskan fasilitas penitipan kendaraan tersedia di Markas Polres Metro Bekasi maupun di kantor kepolisian sektor (polsek) yang tersebar di wilayah hukum Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, masyarakat dapat menitipkan kendaraan roda dua maupun roda empat selama menjalani mudik Lebaran.

“Polres Metro Bekasi membuka layanan penitipan kendaraan bagi masyarakat yang akan mudik. Kendaraan dapat dititipkan di Polres maupun di Polsek terdekat agar tetap aman selama ditinggal pemilik,” ujarnya.

Persyaratan Penitipan Kendaraan

Polres Metro Bekasi membuka layanan penitipan kendaraan bermotor bagi masyarakat yang akan mudik pada periode arus mudik Lebaran 2026
