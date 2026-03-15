Disnaker Depok Terima Delapan Pengaduan Soal THR Macet

Minggu, 15 Maret 2026 – 06:16 WIB
Ilustrasi THR. Foto: dok.JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Posko Pengaduan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibuka Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menerima delapan pengaduan, terhitung hingga Jumat (13/3/2026).

Seluruh pengaduan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Depok.

Kepala Disnaker Kota Depok Nessi Annisa Handari mengatakan, delapan pengaduan yang masuk tersebut terkait keterlambatan pembayaran THR. 

Nessi memastikan, pihaknya telah menindaklanjuti perusahaan terlapor soal pembayaran THR kepada pekerjanya. 

"Pengaduan yang masuk langsung kami konfirmasi ke lapangan oleh tim monitoring THR," ucap Nessi dikutip Minggu (15/3/2026).

Nessi menambahkan, berdasarkan hasil tindaklanjut yang dilakukan Disnaker, perusahaan tersebut berjanji untuk memberikan THR kepada pekerjanya.

"Kami akan terus pantau pelaksanaannya, sudah ada beberapa perusahaan yang membayakan THR kepada pegawainya,” terangnya.

Dia berharap, seluruh perusahaan di Kota Depok dapat memberikan hak para pekerja.

