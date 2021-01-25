BMKG Ungkap Penyebab Gempa 4,1 Magnitudo yang Mengguncang Sukabumi

Minggu, 15 Maret 2026 – 04:30 WIB
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrasi Foto: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa bumi tektonik pada Minggu (15/3/2026) pukul 00.36 WIB.

Berdasarkan analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 4,1 dan berpusat di darat.

Episenter gempa terletak pada koordinat 6,97 Lintang Selatan dan 106,98 Bujur Timur.

Baca Juga:

Lokasinya berada sekitar 8 kilometer di tenggara Kota Sukabumi dengan kedalaman hiposenter sekitar 5 kilometer.

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut termasuk jenis gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Dr. Hartanto dalam keteringan resminya.

Baca Juga:

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap) dan laporan masyarakat, gempa dirasakan di sejumlah wilayah dengan tingkat intensitas berbeda.

Di Kecamatan Nyalindung, getaran tercatat pada skala IV MMI. Pada tingkat ini, gempa dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah dan sebagian orang di luar ruangan.

BERITA TERKAIT

