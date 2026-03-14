Menjelang Lebaran 2026, Harga Tiket Bus di Terminal Jatijajar Naik 30 Persen

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah harga tiket bus di Terminal Jatijajar Kota Depok mengalami kenaikan.

Kepala Terminal Jatijajar Depok, Rafik Hidayat menuturkan, bahwa kenaikan harga tiket jelang Lebaran merupakan hal yang wajar.

Namun, Perusahaan Otobus (PO) yang hendak menaikan harga tiket harus melapor ke pihak terminal.

“Kami di sini untuk para PO sendiri juga ada kenaikan, tapi harus dilaporkan ke kami,” ucap Rafik dikutip Sabtu (14/3/2026).

Rafik menyebut, hingga kini kenaikan harga tiket di Terminal Jatiajar beragam, namun paling tinggi sekitar 30 persen.

Rafik memastikan, pihaknya juga tengah bersiap menghadapi kenaikan jumlah penumpang, menjaleng Lebaran.

“Kami juga rutin melakukan ramp check selurub bus yang masuk, serta melakukan tes kesehatan dan tes urin kepada seluruh awak bus,” tandasnya. (mcr19/jpnn)