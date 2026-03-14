Dishub: CFD Depok 15 dan 22 Maret Diliburkan Sementara

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kegiatan Car Free Day (CFD) di Kota Depok untuk sementara diliburkan selama dua pekan dalam rangka persiapan dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Nita Hernita mengatakan, kebijakan tersebut berlaku pada dua pekan berturut-turut, yakni Minggu 15 dan 22 Maret 2026.

“Sehubungan dengan persiapan dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, kegiatan Car Free Day (CFD) Kota Depok untuk sementara diliburkan pada Minggu, 15 Maret 2026 dan Minggu, 22 Maret 2026,” ucap Nita di Depok, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Dia menambahkan, keputusan tersebut diambil agar masyarakat dapat lebih fokus mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya.

Nita juga mengapresiasi masyarakat yang selama ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan CFD, yang rutin digelar di Kota Depok.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan Car Free Day di Kota Depok,” tuturnya.

Tidak lupa, Nita pun turut menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri, kepada seluruh masyarakat.

“Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin,” tandasnya. (mcr19/jpnn)